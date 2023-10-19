Россияне собирают отпечатки пальцев украинцев на оккупированных территориях: зачем им это нужно

Сообщается, что россияне создают соответствующую базу отпечатков, надеясь, что это им поможет побороть подполье. Дактилоскопию производили принудительно, и для этого в селах организовывали "собрания".

При этом у селян требовали писать заявление на получение российского паспорта.

Отмечается, что давлением на селян занимались полицейские из "миграционного отдела". Таким образом, оккупанты надеются увеличить процент паспортизированного населения, ведь сейчас этот уровень не удовлетворяет Москву.

Принудительная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину захватчики поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, угон украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Ранее россияне на оккупированных территориях ввели правило, согласно которому подростки, которым исполнилось 14 лет, должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом.

Недавно учеников старших классов, у которых нет паспорта РФ, временно не допускали к занятиям.

При этом на оккупированных территориях Херсонской области россияне придумали новый способ принудительной паспортизации украинских подростков.

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