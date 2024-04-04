Россияне увеличили количество штурмов на отдельных участках фронта, - ISW

За последние две недели российские войска увеличили количество и масштабы механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта. Это говорит о заметном общем увеличении количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 20 марта Силы обороны отбили крупную российскую атаку на Лиманском направлении. Обнародованные геолокационные кадры показали, что украинские войска повредили либо уничтожили несколько российских бронемашин к востоку от поселка Терны.

Далее в отчете ссылаются на отражение 30 марта батальонной российской механизированной атаки возле поселка Тоненькое к западу от Авдеевки. В этой атаке российские войска задействовали не менее 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП), из которых Силы обороны уничтожили 12 вражеских танков и 8 БМП.

В ISW предполагают, что российские силы провели только одну другую механизированную атаку такого масштаба вдоль всей линии фронта с начала российской кампании по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, которая также имела места вблизи Тернов 20 января.

На обнародованном 3 апреля видео с геолокацией видно, как ВСУ отражают усиленную взводную механизированную российскую атаку вблизи Тернов.

"Таким образом россияне могут активизировать механизированные атаки еще до наступления весеннего периода с грязевой местностью, что затрудняет ведение маневренной войны. Кроме того, российские войска также могут активизировать механизированные атаки, чтобы воспользоваться нехваткой украинских материальных средств до прибытия новой ожидаемой западной помощи в сфере безопасности", - говорится в отчете ISW.

Интенсификация наступления на новых участках фронта

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил о постепенной переброске российскими войсками техники и личного состава на передовые позиции небольшими партиями, что затрудняет Силам обороны мониторинг скопления российских сил. Аналитик предполагает, что россияне готовятся к более масштабным штурмовым операциям.

Между тем, говорится в отчете ISW, заместитель Госсекретаря США Курт Кэмпбелл 3 апреля заявил, что, по оценкам США, Россия "почти полностью восстановилась в военном отношении" за последние несколько месяцев. По его словам,

"Армия РФ готовится и, вероятно, уже имеет достаточное количество живой силы и техники для существенной интенсификации текущих наступательных операций или начала наступательных действий на новых участках театра военных действий", - сказал Кэмпбелл.