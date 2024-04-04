Росіяни збільшили кількість штурмів на окремих ділянках фронту, - ISW

За останні два тижні російські війська збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту. Це свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 20 березня Сили оборони відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку. Оприлюднені геолокаційні кадри засвідчили, що українські війська пошкодили або знищили кілька російських бронемашин на схід від селища Терни.

Далі у звіті посилаються на відбиття 30 березня батальйонної російської механізованої атаки біля селища Тоненьке на захід від Авдіївки. В цій атаці російські війська задіяли щонайменше 36 танків та 12 бойових машин піхоти (БМП), з яких Сили оборони знищили 12 ворожих танків та 8 БМП.

В ISW припускають, що російські сили провели лише одну іншу механізовану атаку такого масштабу вздовж усієї лінії фронту з початку російської кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, яка також відбулася біля Тернів 20 січня.

На оприлюдненому 3 квітня відео з геолокацією видно, як ЗСУ відбивають посилену взводну механізовану російську атаку біля Тернів.

"Таким чином росіяни можуть активізувати механізовані атаки ще до настання весняного періоду з багнистою місцевістю, що ускладнює ведення маневреної війни. Крім того, російські війська також можуть активізувати механізовані атаки, щоб скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття нової очікуваної західної допомоги у сфері безпеки", - йдеться у звіті ISW.

Інтенсифікація наступу на нових ділянках фронту

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив про поступове перекидання російськими військами техніки й особового складу на передові позиції невеликими партіями, що ускладнює Силам оборони моніторинг скупчення російських сил. Аналітик припускає, що росіяни готуються до більш масштабних штурмових операцій.

Тим часом, йдеться у звіті ISW, заступник Держсекретаря США Курт Кемпбелл 3 квітня заявив, що, за оцінками США, Росія "майже повністю відновилася у військовому відношенні" за останні кілька місяців. За його словами,

"Армія РФ готується і, ймовірно, вже має достатню кількість живої сили і техніки для суттєвої інтенсифікації поточних наступальних операцій або початку наступальних дій на нових ділянках театру військових дій", - сказав Кемпбелл.