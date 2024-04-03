Спецназовцы Нацгвардии разбили колонну бронетехники россиян: видео операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Игоря Клименко.

Вражеская техника была ликвидирована благодаря точным ударам артиллерии спецназовцев, а также использованию FPV-дрона.

Отмечается, что после фиксации колонны бронетехники захватчиков сначала по целям отработали артиллеристы "Омеги-1", остановив движение техники противника.

"Уцелевшей осталась только БМП-3 оккупантов, но уже в следующую минуту "омеговцы" ее успешно ликвидировали", - говорится в публикации министра.

Спецназовцы нанесли удар FPV-дроном с мощным аккумулятивным боеприпасом по вражеской боевой машине пехоты, стоимость которой составляет почти 2 миллиона долларов. В результате БМП-3 противника была сожжена.

"Вражеский штурм сорван, оккупанты ликвидированы. Очищаем нашу землю дальше", - добавляет глава МВД.

Кроме того, было обнародовано видео боевой работы "омеговцев" по колонне техники захватчиков.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в Украине на фронте в течение суток произошло 75 боевых столкновений. Враг активизировал атаки на Лиманском направлении и продолжает оказывать давление на позиции Сил обороны на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, как отмечают в Институте изучения войны, российские силы продвинулись к югу от Кременной, к западу от н.п. Бердичи (юго-западнее Авдеевки), к югу от Белогоровки (к югу от Кременной), к югу от Семеновки (к юго-западу от Авдеевки) и к западу от Тоненького. Позиционные бои идут на большинстве направлений.

Добавим, перед тем сегодня, 3 апреля, в Нацгвардии показали видео, как бойцы НГУ с помощью дронов уничтожили российский Центр управления РЭБ на Запорожском направлении. Также удалось "минусовать" антенное оборудование врага.

Напомним, ранее в марте появилось видео, как спецназовцы "Омега" Нацгвардии отразили очередной штурм российских войск в районе Работино. Враг тогда устроил штурм с помощью танков.