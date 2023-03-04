ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне увеличили количество мест в одной из больниц оккупированной Горловки для приема раненых

Новина українською →
Суббота 04 марта 2023 07:43
Россияне увеличили количество мест в одной из больниц оккупированной Горловки для приема раненых Фото: Россияне увеличили количество мест в больнице оккупированной Горловки для приема раненых (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Продолжая вооруженную агрессию, российские захватчики каждый день несут значительные потери в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ранее уже сообщалось о переполненных медучреждениях временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

"Тенденция не исчезла - недавно одна из больниц города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых россиян", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, американский Центр стратегических и международных исследований обнародовал данные о том, что потери РФ в войне против Украины превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах со времен Второй мировой войны.

Кстати, по информации Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла в войне против Украины уже более 150 тысяч своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Горловка Война России против Украины
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным