Россияне заявили о "захвате" Работиного: в Генштабе опровергли

Ситуация на фронте

По данным генштаба, ситуация на фронте остается сложной. Россияне, используя свое преимущество в живой силе и технике, интенсивно атакуют позиции ВСУ. Тем временем украинские защитники сдерживают давление оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

При этом россияне концентрируют наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны, российские войска демонстрируют тактические продвижения в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. Однако темп наступательных операций РФ на севере Харьковской области, похоже, замедлился за последние сутки.

К тому же украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска Харьковской области.

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