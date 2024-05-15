Росіяни заявили про "захоплення" Роботиного: у Генштабі спростували

Ситуація на фронті

За даними генштабу, ситуація на фронті залишається складною. Росіяни, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, інтенсивно атакують позиції ЗСУ. Тим часом українські захисники стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

При цьому росіяни концентрують найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, російські війська демонструють тактичні просування у Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Проте темп наступальних операцій РФ на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останньої доби.

До того ж українські війська частково витіснили російських окупантів із Вовчанська Харківської області.

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