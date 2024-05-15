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Росіяни заявили про "захоплення" Роботиного: у Генштабі спростували

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російському Міноборони сьогодні заявили, що окупантам нібито знову вдалося захопити Роботине у Запорізькій області. Однак за поточну добу жодних змін на цій ділянці фронту не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, у районі Роботиного з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення.

"Змін положення наших військ не відбулося, ситуація контрольована", - зазначили  у Генштабі.

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" також повідомив, що інформація про нібито "захоплення" Роботиного не відповідає дійсності.

"Попри численні штурми цього населеного пункту, ворог не досяг успіху на цьому напрямку. Триває оборона. Сили оборони півдня роблять все для того, щоб ворог і надалі не мав успіху. В результаті штурмів росіяни були вимушені відійти, зазнавши втрат", - розповів Плетенчук.

 

Ситуація на фронті

За даними генштабу, ситуація на фронті залишається складною. Росіяни, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, інтенсивно атакують позиції ЗСУ. Тим часом українські захисники стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

При цьому росіяни концентрують найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, російські війська демонструють тактичні просування у Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Проте темп наступальних операцій РФ на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останньої доби.

До того ж українські війська частково витіснили російських окупантів із Вовчанська Харківської області.

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Запорізька областьГенштаб ВСУВійна в Україні