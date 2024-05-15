ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне заявили о "захвате" Работиного: в Генштабе опровергли

Роботино, Запорожская область, Среда 15 мая 2024 18:10
UA EN RU
Россияне заявили о "захвате" Работиного: в Генштабе опровергли Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В российском Минобороны сегодня заявили, что оккупантам якобы снова удалось захватить Работино в Запорожской области. Однако за текущие сутки никаких изменений на этом участке фронта не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, в районе Работиного с начала суток произошло четыре боевых столкновения.

"Изменения положения наших войск не произошло, ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе.

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" также сообщил, что информация о якобы "захвате" Работиного не соответствует действительности.

"Несмотря на многочисленные штурмы этого населенного пункта, враг не добился успеха на этом направлении. Продолжается оборона. Силы обороны юга делают все для того, чтобы враг и дальше не имел успеха. В результате штурмов россияне были вынуждены отойти, понеся потери", - рассказал Плетенчук.

Ситуация на фронте

По данным генштаба, ситуация на фронте остается сложной. Россияне, используя свое преимущество в живой силе и технике, интенсивно атакуют позиции ВСУ. Тем временем украинские защитники сдерживают давление оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

При этом россияне концентрируют наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны, российские войска демонстрируют тактические продвижения в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. Однако темп наступательных операций РФ на севере Харьковской области, похоже, замедлился за последние сутки.

К тому же украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит