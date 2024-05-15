Россияне заявили о "захвате" Работиного: в Генштабе опровергли

В российском Минобороны сегодня заявили, что оккупантам якобы снова удалось захватить Работино в Запорожской области. Однако за текущие сутки никаких изменений на этом участке фронта не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Несмотря на многочисленные штурмы этого населенного пункта, враг не добился успеха на этом направлении. Продолжается оборона. Силы обороны юга делают все для того, чтобы враг и дальше не имел успеха. В результате штурмов россияне были вынуждены отойти, понеся потери", - рассказал Плетенчук.

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" также сообщил, что информация о якобы "захвате" Работиного не соответствует действительности.

"Изменения положения наших войск не произошло, ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе.

Как сообщается, в районе Работиного с начала суток произошло четыре боевых столкновения.

Ситуация на фронте

По данным генштаба, ситуация на фронте остается сложной. Россияне, используя свое преимущество в живой силе и технике, интенсивно атакуют позиции ВСУ. Тем временем украинские защитники сдерживают давление оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

При этом россияне концентрируют наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны, российские войска демонстрируют тактические продвижения в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. Однако темп наступательных операций РФ на севере Харьковской области, похоже, замедлился за последние сутки.

К тому же украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска Харьковской области.

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