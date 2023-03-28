Под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник у железной дороги
В России у железнодорожной станции, соединяющей Москву и Калугу, обнаружили обломки беспилотника. На крыльях БПЛА было написано "Слава Украине".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского интернет-издания Baza.
"Обломки беспилотника обнаружили возле железнодорожных путей в Новой Москве. Обломки нашел житель села Свитино, когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги", - пишет издание.
Возможный размах крыльев беспилотника составил два метра. Как отметил мужчина, на них был написан украинский национальный лозунг. Также БПЛА был выкрашен в сине-желтый цвет.
Фото: под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник у железной дороги (t.me/bazabazon)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв, в результате чего были повреждены частный и многоэтажный дом. Российские СМИ утверждают, что причиной взрыва мог быть беспилотник.
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