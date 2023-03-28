В России у железнодорожной станции, соединяющей Москву и Калугу, обнаружили обломки беспилотника. На крыльях БПЛА было написано "Слава Украине".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского интернет-издания Baza.

"Обломки беспилотника обнаружили возле железнодорожных путей в Новой Москве. Обломки нашел житель села Свитино, когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги", - пишет издание. Возможный размах крыльев беспилотника составил два метра. Как отметил мужчина, на них был написан украинский национальный лозунг. Также БПЛА был выкрашен в сине-желтый цвет. Фото: под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник у железной дороги (t.me/bazabazon)