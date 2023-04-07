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Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 7 апреля

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Украина, Пятница 07 апреля 2023 12:26
Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 7 апреля Фото: курс доллара вырос на 40 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 40 копеек до 37,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 41,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,35 грн (37,00 - 6 апреля)
  • продажа - 37,95 грн (37,55 - 6 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,30 грн (39,90 - 6 апреля),
  • продажа - 41,00 грн (40,60 - 6 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 6 апреля),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 6 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 7 апреля составляет 39,914 гривен за евро (-0,1012 грн).

Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 7 апреля

Напомним, по данным НБУ, в марте ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины. На наличном рынке за март курс упал на 3,4%.

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