Кремль заявил о "захвате" Святогорска: ISW назвал реальную позицию окупантов

Россия в очередной раз заявила о якобы захвате Святогорска в Донецкой области, однако город полностью контролируют украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW подсчитали, что в начале лета ближайшие подразделения армии РФ находились в 13 километрах от Святогорска.

После контрнаступления Вооруженных сил Украины линия обороны россиян отодвинулась еще дальше от города.

Как пропаганда пыталась выдать желаемое за действительное

5 сентября российские пропагандисты попытались показать якобы "свежие" кадры контроля над Святогорском. На самом деле это были старые смонтированные видеозаписи.

В тот же день один из российских военных блоггеров опроверг эти кадры. Он признал, что окупантов нет даже вблизи города.

Почему фейковые отчеты вредят самим оккупантам

В ISW объяснили, что систематическое составление "красивых отчетов" для высшего руководства мешает ведению боевых действий самим оккупантам:

бригады и полки планируют маневры, опираясь на ложную карту фронта;

это приводит к оперативным ошибкам и дополнительным потерям среди личного состава.

Между тем заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал о новом дедлайне, который Кремль поставил своим военным.

По его словам, политическое руководство РФ требует полностью оккупировать Донецкую область до конца 2026 года, в то время как сами военные просят перенести этот срок на 31 марта 2027 года.