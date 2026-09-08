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Кремль заявил о "захвате" Святогорска: ISW назвал реальную позицию окупантов

10:43 08.09.2026 Вт
2 мин
Почему ложь о Святогорске вредит самим русским войскам?
aimg Елена Чупровская
Кремль заявил о "захвате" Святогорска: ISW назвал реальную позицию окупантов Фото: заявления Путина о захвате Святогорска не соответствуют действительности (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия в очередной раз заявила о якобы захвате Святогорска в Донецкой области, однако город полностью контролируют украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW подсчитали, что в начале лета ближайшие подразделения армии РФ находились в 13 километрах от Святогорска.

После контрнаступления Вооруженных сил Украины линия обороны россиян отодвинулась еще дальше от города.

Как пропаганда пыталась выдать желаемое за действительное

5 сентября российские пропагандисты попытались показать якобы "свежие" кадры контроля над Святогорском. На самом деле это были старые смонтированные видеозаписи.

В тот же день один из российских военных блоггеров опроверг эти кадры. Он признал, что окупантов нет даже вблизи города.

Почему фейковые отчеты вредят самим оккупантам

В ISW объяснили, что систематическое составление "красивых отчетов" для высшего руководства мешает ведению боевых действий самим оккупантам:

  • бригады и полки планируют маневры, опираясь на ложную карту фронта;
  • это приводит к оперативным ошибкам и дополнительным потерям среди личного состава.

Между тем заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал о новом дедлайне, который Кремль поставил своим военным.

По его словам, политическое руководство РФ требует полностью оккупировать Донецкую область до конца 2026 года, в то время как сами военные просят перенести этот срок на 31 марта 2027 года.

Напомним, аналитики ISW ранее указывали, что Путин не готов идти на существенные компромиссы для завершения войны против Украины.

По их оценке, в Кремле продолжают рассчитывать на военное достижение цели, опираясь на обезображенную картину ситуации на фронте.

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