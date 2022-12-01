Оккупанты в Крыму заставляют учителей "сбрасываться" на российскую армию, - ЦНС

Российские оккупанты в Крыму имитируют добровольное "волонтерство" в пользу армии РФ и заставляют местных жителей собирать деньги на нее.

Как пишет Центр национального сопротивления, россияне имитируют "добровольческую поддержку" своих военных на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму они заставляют учителей местных школ добровольно отказаться от части своей зарплаты для поддержки российской армии, написав на имя директора школы соответствующее заявление.

"Заметим, у РФ нет развитого волонтерского движения, и эта война не является "народной", как ее рисует пропаганда врага. Поэтому враг прибегает к принуждению, чтобы залатать "дыры" в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии РФ и существенно не улучшает ее обеспечение", - отмечает ЦНС.

Центр обращает внимание крымчан и жителей других временно оккупированных территорий Украины, что враг даже в законодательном порядке не может заставить вас перечислять вашу зарплату. При этом ваш отказ не может быть основанием для увольнения.

"Итак, мы призываем игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений", - подчеркивает ЦНС.