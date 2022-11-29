Россия свозит ОМОН из Дагестана на юг Украины: планирует "мобилизацию"

Из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области Украины перекидываются силовики с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков. Такую "мобилизацию" Кремль планирует провести в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Для этих целей на левый берег Херсонской области, который временно находится под контролем интервентов, прибыли подразделения ОМОН из Дагестана (РФ). Вместе с российскими силовиками также туда отправили и "работников военных комиссариатов" группировок "Л/ДНР".

Известно, что они расположились в селе Красное в Каховском районе Херсонской области.

"Новоприбывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами РФ. Однако не исключено, что под "мобилизацию" попадут все мужчины, а не только владельцы паспортов врага", - говорится в публикации.

В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных территорий покинуть захваченный РФ регион на юге Украины и "не становиться ресурсом для врага".