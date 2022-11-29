ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия свозит ОМОН из Дагестана на юг Украины: планирует "мобилизацию"

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 02:50
Россия свозит ОМОН из Дагестана на юг Украины: планирует "мобилизацию" Фото: российские оккупанты хотят провести "мобилизацию" на юге Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области Украины перекидываются силовики с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков. Такую "мобилизацию" Кремль планирует провести в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Для этих целей на левый берег Херсонской области, который временно находится под контролем интервентов, прибыли подразделения ОМОН из Дагестана (РФ). Вместе с российскими силовиками также туда отправили и "работников военных комиссариатов" группировок "Л/ДНР".

Известно, что они расположились в селе Красное в Каховском районе Херсонской области.

"Новоприбывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами РФ. Однако не исключено, что под "мобилизацию" попадут все мужчины, а не только владельцы паспортов врага", - говорится в публикации.

В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных территорий покинуть захваченный РФ регион на юге Украины и "не становиться ресурсом для врага".

Напомним, ранее о планах захватчиков провести полномасштабную "мобилизацию" мужчин в армию РФ на оккупированной части Запорожской области информировал мэр Мелитополя.

Добавим, перед этим аналитики ISW отмечали, что Россию ждет очередная волна мобилизации, и это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область ОМОН Война России против Украины
NEWS
МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС, - Подоляк
МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС, - Подоляк
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны