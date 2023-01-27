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"Вагнеровцы" пытаются завербовать украинских заключенных из временно оккупированных регионов

Новина українською →
Украина, Пятница 27 января 2023 15:33
"Вагнеровцы" пытаются завербовать украинских заключенных из временно оккупированных регионов Фото: оккупанты пытаются пополнять ряды российской армии украинскими заключенными (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты вывезли в Крым украинских заключенных с временно оккупированных территорий и пытаются завербовывать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В целом 3,5 тысячи заключенных вывезли оккупанты из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Вопреки их воле осужденных перевезли в Крым, где "вагнеровцы" начали проводить агитацию по вступлению в свою террористическую организацию. Однако большинство украинских заключенных отказываются заключать контракт, поэтому россияне создают для них невыносимые условия.

"Заметим, что речь идет о тех пленниках, которые были осуждены в Украине за уголовные преступления и находились в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения. Зато россияне продолжают содержать на "подвалах" украинцев, подозреваемых в нелояльности к "властям", - отмечают в Центре.

ЦНС напоминает, что россияне намерены открыть 27 исправительных колоний на временно оккупированных территориях. Таким образом, враг планирует официально зарегистрировать действующие тюрьмы и лагеря содержания украинцев,

Сегодня РБК-Украина сообщало, что вывезенные из Херсона дети-сироты содержатся в детском доме Симферополя. Его еще называют "детским концлагерем" и Освенцимом.

Напомним, ранее в Луганской ОВА сообщили, что оккупанты вывезли в Москву около 300 детей якобы под предлогом "лечения".

Кроме того, на днях мы писали, что российские оккупанты готовят новую волну фильтрационных проверок на временно оккупированных территориях Украины.

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