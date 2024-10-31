Россияне наносят удары по Харькову

Напомним, сегодня вечером, 31 октября, в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники были замечены в северных, центральных, южных и восточных регионах.

В частности, российские кафиры атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрывов.

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