ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне нанесли удар по Сумах: дроны направили на дома

Сумы, Четверг 13 февраля 2025 08:41
UA EN RU
Россияне нанесли удар по Сумах: дроны направили на дома Фото: дроны РФ атаковали Сумы (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в четверг, 13 февраля, атаковала город Сумы. Враг направил дроны на жилой сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 13 февраля, утром враг совершил авиационный удар по областному центру Сумской области, применив беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Как отметила Сумская ОВА, россияне направили дроны на частный жилой сектор. Последствия атаки россиян уточняются.
Россияне нанесли удар по Сумах: дроны направили на дома
Фото: россияне атаковали Сумы (t.me/Sumy_news_ODA)

По данным ОВА, этой ночью в небе над Сумской область зенитчики сбили восемь вражеских дронов. С начала года подразделениями ПВО в области уже уничтожены 390 российских беспилотников.

Обстрелы Украины

Этой ночью вражеские войска снова атаковали Украину дронами. Движение вражеских беспилотников фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

В Военно-морских силах сообщили, что воины сбили 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, что вчера, 12 февраля, оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Над Киевом сбили шесть баллистических ракет, также был атакован Кривой Рог.

В Черниговской и Николаевской области под удар попали объекты инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине Атака дронов
NEWS
Россия ночью запустила 140 "Шахедов": как отработала ПВО
Россия ночью запустила 140 "Шахедов": как отработала ПВО
DAILY
Комбат 3-й ОШБ Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБ Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?