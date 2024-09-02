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Россияне нанесли удар по плотной жилой застройке в Харькове: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: россияне нанесли удар по плотной жилой застройке в Харькове (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 2 сентября нанесли удар по плотной жилой застройке в Харькове. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам мэра, в результате обстрела Киевского района города пятеро пострадавших.

"Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки", - сообщил Терехов.

Также поврежден объект спортивной инфраструктуры.

Кроме того, на месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса.

"На месте работают все соответствующие службы. Места попаданий вражеских КАБов обследуются", - добавил мэр.

Обновлено 16:33

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пока известно о семи пострадавших в результате российской атаки.

Женщина 60 лет и мужчина 40 лет - в тяжелом состоянии.  Еще пять женщин - в среднем состоянии.

 

Обстрелы Харькова

Напомним, вчера, 1 сентября, россияне нанесли ракетные удары по трем локациям в Харькове: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе.

В результате обстрела пострадали десятки человек, среди них есть дети, медики и спасатели.

А в ночь на 2 сентября город атаковали "Шахеды". В частности, из-за вражеского дрона в Киевском районе пострадала женщина. Там также был поврежден частный дом.

Сегодня утром россияне обстреляли Индустриальный район Харькова. В садовом обществе горел частный дом и три нежилых здания.

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