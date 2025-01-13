Россияне нанесли удары по оздоровительному детскому центру в Сумах, произошел пожар

Российские захватчики вечером 12 января нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру (ОДЦ) в Сумах. На территории объекта произошел пожар.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Главное управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области(ГУ ГСЧС в Сумской области) и Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Чрезвычайники рассказали, что под дроновую атаку попал также жилой сектор города.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В ГСЧС проинформировали, что работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам.
"Очаги горения ликвидированы. Территории, по которым наносились удары, обследованы", рассказали чрезвычайники.
Также в ГСЧС показали видео и фото последствий вражеской атаки на город Сумы.
Последствия дроновой атаки на Сумы вечером 12 января, где произошел пожар в оздоровительном детском центре (фото: sm.dsns.gov.ua)
Между тем в Сумской ОВА говорят, что пожар на территории ОДЦ Сумской громады произошел в результате падения обломков российского беспилотника.
"Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в администрации.
Напомним, российские захватчики регулярно обстреливают территорию Сумской области с начала широкомасштабного вторжения в Украину.
Особенно страдают приграничные территории региона, однако враг также в прошлом углу существенно усилил удары также именно по Сумам.
Недавно глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чиновник добавил, что враг применяет новые средства атаки.
Также сообщалось, что 5 января росармия нанесла удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской громады. Из-за вражеского удара были ранены 10 человек.
А 3 января российские террористы атаковали Сумы дроном "Шахед" со шрапнелью.
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