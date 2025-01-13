Россияне нанесли удары по оздоровительному детскому центру в Сумах, произошел пожар

Чрезвычайники рассказали, что под дроновую атаку попал также жилой сектор города.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В ГСЧС проинформировали, что работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам.

"Очаги горения ликвидированы. Территории, по которым наносились удары, обследованы", рассказали чрезвычайники.

Также в ГСЧС показали видео и фото последствий вражеской атаки на город Сумы.

Последствия дроновой атаки на Сумы вечером 12 января, где произошел пожар в оздоровительном детском центре (фото: sm.dsns.gov.ua)

Между тем в Сумской ОВА говорят, что пожар на территории ОДЦ Сумской громады произошел в результате падения обломков российского беспилотника.

"Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в администрации.

Удары оккупантов по Сумам и области

Напомним, российские захватчики регулярно обстреливают территорию Сумской области с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Особенно страдают приграничные территории региона, однако враг также в прошлом углу существенно усилил удары также именно по Сумам.

Недавно глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чиновник добавил, что враг применяет новые средства атаки.

Также сообщалось, что 5 января росармия нанесла удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской громады. Из-за вражеского удара были ранены 10 человек.

А 3 января российские террористы атаковали Сумы дроном "Шахед" со шрапнелью.