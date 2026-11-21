Число пострадавших в результате российского комбинированного удара по Кривому Рогу 20 ноября возросло до 42 человек. 27 людей находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

"По состоянию на 23:00. Уже 42 раненых, из них четыре ребенка. Погибли девушка 20 лет и 7-летний мальчик. В тяжелом состоянии - 27 человек. Врачи оказывают им и всем пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены 23 многоквартирных дома, больница и объекты бизнеса.

Удар по Кривому Рогу

Вечером 20 ноября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по центру Кривого Рога. Целью стала парковка популярного ресторана.

Сначала сообщалось о восьми пострадавших, впоследствии их количество возросло до 20. Среди раненых были трое детей.

В результате атаки погибли два человека. В частности, в больнице скончалась 20-летняя девушка, работавшая фельдшеркой скорой помощи. Также медикам не удалось спасти 7-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы головы.