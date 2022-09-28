Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
В среду, 28 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.
При этом более детальной информации о пострадавших или разрушениях официальные источники пока не раскрывали.
Обновлено 21:00
По данным Оперативного командования "Восток", над Днепром работают украинские системы ПВО.
Напомним, вчера, 27 сентября, россияне пытались ударить по Кривому Рогу ракетой Х-59, но украинские силы противовоздушной обороны сбили ее.
Также мы писали, что 26 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога.
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