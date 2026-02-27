RU

Россияне нанесли двойной удар по гостинице в Сумах: фото последствий

Фото: россияне нанесли двойной удар по отелю в Сумах (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска под утро атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар, спасатели эвакуировали около 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Читайте также: Россия ударила авиацией по Сумах: ранены двое детей и женщина

"Россия нанесла удары по отелю - во время ликвидации пожара произошла повторная атака. Попадание произошло в центральной части города. Спасатели эвакуировали 50 граждан", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.

В национальной полиции подчеркнули, что удар по центру областного центра враг нанес около 4 часов утра, на месте работают полицейские и спасатели.

 

Удары РФ по Сумам и области

Российские войска ежедневно атакуют Сумы и общины региона ударными дронами и КАБами. Так, недавно российские войска нанесли авиационный удар по частному сектору Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.

 

Кроме того, в ночь на 17 февраля около 03:10 российские войска атаковали Кириковскую общину на Сумщине тремя беспилотниками. Под обстрел попали жилые дома местных жителей.

В результате атаки погибла 68-летняя женщина. Ранения получили ее родственники - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое детей в возрасте 7 и 15 лет. В соседнем доме пострадали 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Также ранее российский дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находилась семья - мужчина, женщина и их дочь. Все трое получили ранения, при этом 66-летняя женщина получила тяжелые травмы.

