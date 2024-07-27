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Россияне нанесли более 400 ударов по Запорожскому району: есть раненые, разрушены дома

Суббота 27 июля 2024 07:46
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Россияне нанесли более 400 ударов по Запорожскому району: есть раненые, разрушены дома
Автор: Вадим Ребрина

Две женщины и один мужчина ранены в результате российских атак на Запорожский район 26 июля. Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.

По его информации, за сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области.

  • 8 авиационных ударов войска РФ нанесли по Каменскому, Лобковому, Работино, Малой Токмачке и Малиновке.
  • 224 БпЛА разной модификации атаковали Лежине, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
  • 9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.
  • 167 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Щербаков.

Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, сегодня ночью в Кривом Роге после пуска россиянами ракеты с юго-восточного направленияраздался взрыв .

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