Россияне нанесли более 400 ударов по Запорожскому району: есть раненые, разрушены дома

Две женщины и один мужчина ранены в результате российских атак на Запорожский район 26 июля. Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.

По его информации, за сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области. 8 авиационных ударов войска РФ нанесли по Каменскому, Лобковому, Работино, Малой Токмачке и Малиновке.

224 БпЛА разной модификации атаковали Лежине, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.

167 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Щербаков. Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.