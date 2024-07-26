В Кривом Роге во время пролета ракеты раздался взрыв

В Кривом Роге после пуска россиянами ракеты с юго-восточного направления раздался взрыв.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, а затем - о пуске ракеты. В 23:08 ракета пролетала западнее Кривого Рога.

Типичный Кривой Рог написал, что звук взрыва раздался "к северу от города".

В последний раз Кривой Рог подвергся обстрелу 8 июля во время масштабной российской воздушной атаки против Украины.

Тогда в городе было несколько попаданий, в том числе в административное здание Северного ГОКа группы "Метинвест". В результате вражеской атаки погибли 10 человек, 31 человек получил ранения.

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