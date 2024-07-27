Росіяни завдали більше 400 ударів по Запорізькому району: є поранені, зруйновано будинки

Двох жінок та одного чоловіка поранено внаслідок російських атак на Запорізький район 26 липня. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його інформацією, впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах області. 8 авіаційних ударів війська РФ завдали по Кам’янському, Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці.

224 БпЛА різної модифікації атакували Лежине, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

167 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Щербаків. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.