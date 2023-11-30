RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли авиаудар по Торецку: есть погибший, еще трое получили ранения

Архивное фото: Россияне нанесли авиаудар по Торецку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 30 ноября, нанесла авиаудар по Торецку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и Донецкую областную прокуратуру.

"Торецк. Вечером враг совершил авиаудар по городу. В результате разрушен частный дом на 4 хозяина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек погиб, а представители ГСЧС и Национальной полиции Украины спасли из-под завалов 2 человек.

"В целом пострадало 3 человека. Работы завершены", - добавили спасатели.

Начато расследование

Прокуратура сообщает, что в 17:40 оккупанты второй раз за день атаковали город Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250. 

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители. Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Удары по Торецку

Торецк расположен вблизи линии фронта, неподалеку от оккупированной Горловки. Россияне регулярно атакуют город.

28 ноября российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже количество раненых выросло до пяти.

Сегодня сообщалось, что российские войска ранили троих жителей Торецка, ожидавших "гуманитарку".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьГСЧСТорецкВойна в Украине