Россияне нанесли авиаудар по Торецку: есть погибший, еще трое получили ранения

"Торецк. Вечером враг совершил авиаудар по городу. В результате разрушен частный дом на 4 хозяина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек погиб, а представители ГСЧС и Национальной полиции Украины спасли из-под завалов 2 человек.

"В целом пострадало 3 человека. Работы завершены", - добавили спасатели.

Начато расследование

Прокуратура сообщает, что в 17:40 оккупанты второй раз за день атаковали город Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители. Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Удары по Торецку

Торецк расположен вблизи линии фронта, неподалеку от оккупированной Горловки. Россияне регулярно атакуют город.

28 ноября российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже количество раненых выросло до пяти.

Сегодня сообщалось, что российские войска ранили троих жителей Торецка, ожидавших "гуманитарку".