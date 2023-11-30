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Россияне снова атаковали Торецк: ранены три человека, получавшие "гуманитарку"

Донбасс, Четверг 30 ноября 2023 15:47
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Россияне снова атаковали Торецк: ранены три человека, получавшие "гуманитарку" Фото: россияне снова атаковали Торецк 30 ноября, ранены три человека, получавшие "гуманитарку" (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ранили троих жителей Торецка Донецкой области, ожидавших "гуманитарку". Оккупанты обстреляли город 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"В 10:30, оккупанты совершили, вероятно, минометный обстрел г. Торецка", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, целью российских войск стал жилой квартал.

"Получили ранения трое гражданских, которые пришли получить гуманитарную помощь в админздание. 86-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 63 и 34 года доставили в больницу с осколочными ранениями. Последний находится в тяжелом состоянии", - констатируют в ведомстве.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

В ночь на четверг, 30 ноября, оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей. В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти. Еще пять - в Новогродовке. Что касается последней, то здесь оккупанты атаковали жилой дом, среди раненых 13-летний ребенок. Он в тяжелом состоянии в больнице. Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины. 4 человек, в том числе ребенка, еще ищут.

Напомним, 28 ноября российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже число раненых возросло до пяти.

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Донецкая область Торецк
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