Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Торецке: ранены четыре женщины
Российская армия сегодня, 28 ноября, нанесла авиаудар по предприятию в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и ГСЧС Украины.
Детали удара
Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Донецкой области.
28 ноября 2023 года, в 10:50, военные РФ нанесли очередной авиаудар по городу Торецк.
"На этот раз они попали по территории предприятия", - сообщили в прокуратуре.
Пострадавшие от атаки россиян
Отмечается, что во время обстрела получили ранения четверо работниц, которые находились в одной из мастерских. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу.
Фото: Последствия удара (facebook.com/don.gp.gov.ua)
"Также взрывом повреждены промышленные здания", - добавили правоохранители.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Видео с места событий
ГСЧС опубликовала видео, на котором видно процесс разбора завалов.
"Во время проведения аварийно-спасательных работ удалось спасти из-под завалов 4 человек. Пострадавших передали медикам. Работы завершены", - сообщили спасатели.
Обстрелы населённых пунктов Донецкой области
Россия регулярно атакует города и села в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов страдает мирное население.
Российские оккупанты 20 ноября около половины двенадцатого ночи ударили по шахте и больнице в Селидово Донецкой области.
Недавно россияне из артиллерии обстреляли города Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.
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