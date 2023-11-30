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Росіяни завдали авіаудару по Торецьку: є загиблий, ще троє дістали поранення

Архівне фото: Росіяни завдали авіаудару по Торецьку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 30 листопада, завдала авіаудару по Торецьку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та Донецьку обласну прокуратуру.

"Торецьк. Ввечері ворог здійснив авіаудар по місту. В результаті зруйновано приватний будинок на 4 господарі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна особа загинула, а представники ДСНС та Національної поліції України врятували з-під завалів 2 людей.

"Загалом постраждало 3 особи. Роботи завершено", - додали рятувальники.

Розпочато розслідування

Прокуратура повідомляє, що о 17:40 окупанти вдруге за день атакували місто Торецьк. За попередніми даними, ворог скинув на місто дві авіабомби КАБ-250. 

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Удари по Торецьку

Торецьк розташований поблизу лінії фронту, неподалік від окупованої Горлівки. Росіяни регулярно атакують місто. 

28 листопада російські війська вдарили з авіації по шахті в Торецьку. Унаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - працівниці, які перебували в одній із майстерень. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.

Сьогодні повідомлялося, що російські війська поранили трьох жителів Торецька, які чекали на "гуманітарку". 

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