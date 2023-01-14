Оккупанты нанесли удар по Авдеевке: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 14 января нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область). Вследствие атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как сообщают местные жители, город подвергся сильному обстрелу. Тем временем народный депутат Муса Магомедов сообщает, что оккупанты целенаправленно целятся по местам скопления людей: городской рынок, район магазина "Лафар" и бывшего кинотеатра "Рубин". "Уже предварительно известно о двух погибших и троих раненых", - уточнил он. Официальной информации о последствиях обстрела Авдеевки в настоящий момент нет.