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Оккупанты нанесли удар по Авдеевке: есть погибшие и раненые

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Авдеевка, Суббота 14 января 2023 14:01
Оккупанты нанесли удар по Авдеевке: есть погибшие и раненые Фото: оккупанты нанесли удар по Авдеевке: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты 14 января нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область). Вследствие атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как сообщают местные жители, город подвергся сильному обстрелу.

Тем временем народный депутат Муса Магомедов сообщает, что оккупанты целенаправленно целятся по местам скопления людей: городской рынок, район магазина "Лафар" и бывшего кинотеатра "Рубин".

"Уже предварительно известно о двух погибших и троих раненых", - уточнил он.

Официальной информации о последствиях обстрела Авдеевки в настоящий момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак врага вчера погиб гражданский.

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