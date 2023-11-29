Россияне засекретили карты минных полей, оккупанты подрываются на своих минах, - Генштаб

Руководство российской армии засекретило карты минных полей в Украине. Поэтому оккупанты часто подрываются на своих минах и несут потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"В районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ. Мотивировали свой отказ российские террористы отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и отсутствием разведывательных данных", - заявил спикер.

По словам Ковалева, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные захватчиками.

"Карты этих минных полей засекречены, а информация штурмовым подразделениям оккупантов передается только по квадратам и без четких координат", - добавил он.

Так, за месяц 810 бригада морской пехоты РФ потеряла около 50 солдат из-за подрыва на собственных минах.

Удар по 810 бригаде россиян

Напомним, 19 ноября наши военные "накрыли" россиян в День ракетно-артиллерийских войск. Это произошло во время награждения на временно оккупированной части Херсонской области.

Украинцы назвали этот удар местью террористам за атаку по нашим воинам на Запорожском направлении. Речь идет о 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

В ВСУ подтвердили удар по скоплению оккупантов 810 бригады морской пехоты в Херсонской области. Точной потери врага не раскрываются.