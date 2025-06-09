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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Понедельник 09 июня 2025 21:33
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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов Фото: россияне запустили по Украине "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 9 июня запустили ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 20:00. Они двигались через Сумскую область, а затем курсом на Запорожье.

Позже дроны изменили курс на Днепропетровскую область. Несколько групп "Шахедов" двигались на Кривой Рог.

Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов:

  • Часть "Шахедов" из Сумской области в направлении Черниговской.
  • Группы через Сумскую область мимо Терны/Недригайлов в направлении Полтавщины.
  • группы БПЛА из Днепропетровской перелетают в Кировоградскую область.
  • БПЛА держат курс на Кропивницкий.

Обновлено 22:00

Как сообщили военные, группы беспилотников направляются курсом на Харьков.

Также есть угроза ударов для Кременчуга, Миргорода и Полтавы.

Обновлено 22:12

В Черниговской области БПЛА движутся в направлении Мены и Ични.

Новые группы ударных дронов направляются через Херсонскую область курсом на Николаевскую.

Также из Кировоградской области БПЛА перелетает в Черкасскую.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:12

Россияне запустили по Украине &quot;Шахеды&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины 9 июня

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Всего в небе над Украиной зафиксировали 499 воздушных целей.

Отмечается, что сегодня был "антирекорд" по дронам - Россия запустила 479 единиц.

Также враг использовал для атаки четыре гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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