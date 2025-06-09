Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов
Российские войска вечером 9 июня запустили ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 20:00. Они двигались через Сумскую область, а затем курсом на Запорожье.
Позже дроны изменили курс на Днепропетровскую область. Несколько групп "Шахедов" двигались на Кривой Рог.
Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов:
- Часть "Шахедов" из Сумской области в направлении Черниговской.
- Группы через Сумскую область мимо Терны/Недригайлов в направлении Полтавщины.
- группы БПЛА из Днепропетровской перелетают в Кировоградскую область.
- БПЛА держат курс на Кропивницкий.
Обновлено 22:00
Как сообщили военные, группы беспилотников направляются курсом на Харьков.
Также есть угроза ударов для Кременчуга, Миргорода и Полтавы.
Обновлено 22:12
В Черниговской области БПЛА движутся в направлении Мены и Ични.
Новые группы ударных дронов направляются через Херсонскую область курсом на Николаевскую.
Также из Кировоградской области БПЛА перелетает в Черкасскую.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:12
Обстрел Украины 9 июня
Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Всего в небе над Украиной зафиксировали 499 воздушных целей.
Отмечается, что сегодня был "антирекорд" по дронам - Россия запустила 479 единиц.
Также враг использовал для атаки четыре гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
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