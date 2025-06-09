Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Российские войска вечером 9 июня запустили ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 20:00. Они двигались через Сумскую область, а затем курсом на Запорожье. Позже дроны изменили курс на Днепропетровскую область. Несколько групп "Шахедов" двигались на Кривой Рог. Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов: Часть "Шахедов" из Сумской области в направлении Черниговской.

Группы через Сумскую область мимо Терны/Недригайлов в направлении Полтавщины.

группы БПЛА из Днепропетровской перелетают в Кировоградскую область.

БПЛА держат курс на Кропивницкий. Обновлено 22:00 Как сообщили военные, группы беспилотников направляются курсом на Харьков. Также есть угроза ударов для Кременчуга, Миргорода и Полтавы. Обновлено 22:12 В Черниговской области БПЛА движутся в направлении Мены и Ични. Новые группы ударных дронов направляются через Херсонскую область курсом на Николаевскую. Также из Кировоградской области БПЛА перелетает в Черкасскую. Карта воздушных тревог по состоянию на 22:12