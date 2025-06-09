Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Російські війська ввечері 9 червня запустили ударні дрони "Шахед" в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 20:00. Вони рухалися через Сумську область, а потім курсом на Запоріжжя.

Пізніше дрони змінили курс на Дніпропетровську область. Декілька груп "Шахедів" рухалися на Кривий Ріг.

Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:

Частина "Шахедів" із Сумської області у напрямку Чернігівської.

Групи через Сумщину повз Терни/Недригайлів у напрямку Полтавщини.

групи БПЛА із Дніпропетровської перелітають у Кіровоградську область.

БПЛА тримають курс на Кропивницький.

Оновлено 22:00

Як повідомили військові, групи безпілотників прямують курсом на Харків.

Також є загроза ударів для Кременчука, Миргорода та Полтави.

Оновлено 22:12

У Чернігівській області БПЛА рухаються у напрямку Мени та Ічні.

Нові групи ударних дронів прямують через Херсонську область курсом на Миколаївську.

Також із Кіровоградської області БПЛА перелітає у Черкаську.

Оновлено 22:25

У Харківській області БПЛА курсом на Балаклію, Люботин та Куп'янськ.

Через Чернігівську область декілька груп ударних БпЛА у напрямку Київщини.

У Сумській області "Шахеди" рухаються повз Конотоп та Кролее Ромни.

Карта повітряних тривог станом на 22:25