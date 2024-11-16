В Киеве рассказали о результатах работы ПВО во время атаки "Шахедов"

В воздушном пространстве вокруг Киева в ночь на 16 ноября было сбито до десяти ударных беспилотников, которые российские оккупанты запустили для атаки на украинскую столицу. В результате обстрела в городе пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко .

Чиновник отметил, что воздушная тревога в Киеве длилась около трех часов.

"За это время Силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БПЛА", - проинформировал он.

Последствия вражеской воздушной атаки

Глава КГВА рассказал, что в результате атаки противника и применением ударных беспилотников в Оболонском районе Киева было зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.

"Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окон", - сообщил он.

Чиновник добавил, что информация о пострадавших - не поступала.

Последствия падения обломков БПЛА врага в Киеве в ночь на 16 ноября (фото:t.me/VA_Kyiv)

Атака "Шахедов"

Также КГВА обратили внимание, что в Киевской области и соседних регионах продолжается российская воздушная атака с применением дронов.

"БпЛА могут изменить курс на Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя!" - призвал руководитель администрации.

Напомним, 15 ноября вечером российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе по Украине для воздушных ударов. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны несколькими группами и с разных направлений.

Позже стало известно о работе сил и средств ПВО в Киеве и Киевской области, где раздавались взрывы на фоне российской дроновой атаки.

Как проинформировали столичные власти позже, во время российской атаки обломки вражеских БпЛА повредили жилое здание в Оболонском районе Киева.