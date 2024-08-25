Россияне запустили по Украине группу "Шахедов": где есть угроза атаки

Военные фиксируют движение вражеских дронов-камикадзе на южном направлении.

"Группа Шахедов" в акватории Черного моря движется курсом на север", - говорится в объявлении Воздушных сил в 02:43.

Перед этим в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. В мониторинговых группах писали о вражеских беспилотниках, направлявшихся в сторону Коблево / Рыбаковки. И об угрозе для Николаевской / Одесской области, в частности, для Очакова и Южного.

Кроме того, Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал о фиксации по меньшей мере трех дронов, которые могут быть "Шахедами".

Между тем следует добавить, что в Воздушных силах ранее информировали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. И соответственно об угрозе авиаударов для прифронтовых территорий.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Дроновые атаки

Напомним, "Шахедные" атаки со стороны российских оккупантов по Украине происходят почти каждую ночь. И хотя вчера такие ударные беспилотники иранского производства для атак врагом не применялись, в ночь на 23 августа силами ПВО ВСУ были сбиты 14 "Shahed" и еще 2 были локационно потеряны.

Кроме того, в Воздушном командовании "Юг" информировали, что 23-го защитниками неба были ликвидированы 5 разведывательных дронов врага, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных беспилотника. "Ланцет".