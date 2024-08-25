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Росіяни запустили по Україні групу "Шахедів": де є загроза атаки

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники цієї ночі, 25 серпня, запустили ударні безпілотники по території України для чергової повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові фіксують рух ворожих дронів-камікадзе на південному напрямку. 

"Група Шахедів" в акваторії Чорного моря рухається курсом на північ", - йдеться в оголошенні Повітряних сил о 02.43.

Перед тим у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога. В моніторингових групах писали про ворожі безпілотники, що прямували у бік Коблево / Рибаківки. Та про загрозу для Миколаївської / Одеської області, зокрема для Очакова та Южного. 

Крім того, Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про фіксацію щонайменше трьох дронів, які можуть бути "Шахедами".

""Шахеди" продовжують рух в Миколаївській області", - розповіли військові близько пів на четверту ночі.

Пізніше у командуванні ПС заявили, що спостерігається активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку, і є загроза застосування противником авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Між тим варто додати, що у Повітряних силах раніше інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Та відповідно про загрозу авіаударів для прифронтових територій.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Дронові атаки

Нагадаємо, "Шахедні" атаки з боку російських окупантів по Україні відбуваються майже щоночі. І хоча вчора такі ударні безпілотники іранського виробництва для атак ворогом не застосовувалися, у ніч проти на 23 серпня силами ППО ЗСУ було збито 14 "Shahed" та ще 2 були локаційно втрачені.

Крім того, у Повітряному командуванні "Південь" інформували, що 23-го захисниками неба були ліквідовані 5 розвідувальних дронів ворога, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні безпілотники "Ланцет".

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Повітряна тривогаАтака дронів