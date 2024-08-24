Россияне ночью атаковали район острова Змеиный крылатыми ракетами Х-22

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах также сообщили, что за прошедшие сутки, 23 августа, противовоздушной обороной юга Украины были уничтожены пять разведывательных беспилотников, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также два ударные дроны "Ланцет".

Ночью 24 августа российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22. Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонской области", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь с 22 на 23 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Украинским силам ПВО удалось сбить почти все цели.

Этой ночью, накануне Дня независимости, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза баллистики.

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