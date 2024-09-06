RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне запустили ударные дроны в направлении Украины: где объявлена тревога

Фото: россияне атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военные Российской Федерации запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первое сообщение о движении на юго-запад ударного вражеского БпЛА на севере Сумской области появилось в 21:20.

Позже было зафиксировано движение дронов из Сумской в направлении Черниговской области западным курсом.

Также ударные беспилотники обнаружили в северо-западной части Харьковской области и юго-западной части Сумской области. Они направляются западным курсом в Полтавскую область.

В 22:15 военные сообщили о заходе еще одной группы вражеских БпЛА из Курской области через Сумскую в направлении Черниговской области.

Позже беспилотники были замечены с движением из Полтавской в направлении Кировоградской области.

Также несколько групп ударных вражеских БпЛА обнаружили на севере Сумской области, они движутся в направлении Черниговской области.

Кроме того, несколько групп ударных вражеских дронов движутся из Херсонской в направлении Николаевской области.

Обновлено 23:29

Военные сообщают о движении беспилотников в северной части Сумской области, они перелетают в Черниговскую область.

Также БпЛА зафиксированы в районе населенного пункта Мена (Черниговская область), движутся юго-западным курсом.

Кроме того, вражеские дроны обнаружены на севере Черниговской области, заходят в Киевскую область.

Одновременно БпЛА обнаружили на севере Полтавской области, движутся западным курсом.

Также в Воздушных силах сообщают о новых группах ударных БпЛА из Белгородской области. Они движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавской области.

Между тем дроны движутся в Кировоградской области, юго-западным курсом.

И несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевской области, направляются северо-западным курсом в Кировоградскую область.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Напомним, в пятницу, 6 сентября, россияне 45 раз штурмовали позиции Сил обороны только на Покровском направлении.

Утром российские военные атаковали ракетами Павлоград в Днепропетровской области. Пострадали более 60 человек.

Тем временем Иран отправил в Россию партию баллистических ракет. Предположительно это ракеты малой дальности. Агрессор может использовать их для ударов по мирным городам Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДрони