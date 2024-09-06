На Покровском направлении ВСУ уничтожили танк, пушку и более 150 россиян, - Генштаб

Российские военные продолжают интенсивно атаковать Покровское направление. С начала суток россияне штурмовали там 45 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток произошло 165 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов. Также было зафиксировано 472 удара дронами-камикадзе, совершил 2776 обстрелов позиций наших войск.

Интенсивно россияне атакуют на Покровском направлении. Там в течение дня в целом произошло 45 штурмовых и наступательных действия россиян. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 92 и ранили 195 оккупантов. Уничтожен танк, пушка и шесть автомобилей. Также повреждены девять вражеских авто и артиллерийская система захватчиков.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцов и Волчанска.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. В настоящее время боестолкновения продолжаются в шести локациях.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки. До сих пор продолжается одна атака врага.

На Северском направлении наши войска остановили пять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского и Спирного. Оккупанты понесли потери. Еще один бой, в районе Спирного, продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Григорьевки, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня девять раз штурмовали в районах Торецка и Нелиповки. Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районе Сухой Балки.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 41 боевое столкновение. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, в настоящее время идут девять боев.

На Времовском направлении сегодня агрессор восемь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Водяного и Старомайорска. Продолжается бой.

На Приднепровском направлении отражено девять вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.