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Россияне обстреляли Глухов в Сумской области: много раненых, в том числе 6 детей

Сумы, Суббота 27 июля 2024 14:20
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Россияне обстреляли Глухов в Сумской области: много раненых, в том числе 6 детей Фото: россияне обстреляли Глухов в Сумской области 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска днем ​​27 июля атаковали город Глухов Сумской области. Десять людей ранены, большинство - дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Сумскую ОВА.

"Информации о погибших горожанах пока нет, но есть люди в тяжелом состоянии", - сообщила глава Глуховской общины Надежда Вайло.

Кроме того, произошло и разрушение инфраструктуры.

Десять раненых, большинство из них - дети

Россияне атаковали Глухов, применив реактивные системы залпового огня. Зафиксировано 12 взрывов.

"В результате обстрела, предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 - дети. Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии", - рассказали позже в Сумской ОВА.

Обстрелы Сумской области

Российские войска с начала масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года постоянно обстреливают приграничье Сумской области. Глухов, расположенный в Шосткинском районе, РФ обстреливала и в мае 2022 года.

Причем, для атак РФ использует дроны, артилерию идругое оружие. Также не редки попытки прорывов российских ДРГ в Сумской области.

В конце мая в ГПСУ рассказывали, что россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью, но этих сил недостаточно для успешного наступления. В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям.

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