Россияне обстреляли Глухов в Сумской области: много раненых, в том числе 6 детей

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Сумскую ОВА.

"Информации о погибших горожанах пока нет, но есть люди в тяжелом состоянии", - сообщила глава Глуховской общины Надежда Вайло.

Кроме того, произошло и разрушение инфраструктуры.

Десять раненых, большинство из них - дети

Россияне атаковали Глухов, применив реактивные системы залпового огня. Зафиксировано 12 взрывов.

"В результате обстрела, предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 - дети. Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии", - рассказали позже в Сумской ОВА.