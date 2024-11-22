Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где угроза ударов

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, последний раз Россия масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе в ночь на 20 ноября. Агрессор выпустил в направлении страны более 120 "Шахедов".

С помощью иранских комплектующих, государство-агрессор планирует производить около 900 дронов-камикадзе в месяц.

В октябре РФ запустила по Украине 2000 "Шахедов", что на 700 больше чем в сентябре. По данным разведки, в дальнейшем этот показатель будет возрастать.

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