Россияне запустили в направлении Украины ракеты "Калибр": где риск удара

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Генштаба, с начала суток 23 апреля, на фронте было зафиксировано 124 боевых столкновения. Больше всего захватчики давят на Силы обороны в Донецкой и Курской областях.

Днем в среду, ВСУ атаковали ударными дронами завод по производству ударных БпЛА в Республике Татарстан. Повреждены цеха по финальному производству дронов.

Утром 23 апреля россияне ударили по автобусу с гражданскими людьми в городе Марганец Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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