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Россияне запустили в направлении Украины ракеты "Калибр": где риск удара

Фото: Украину атакуют российские крылатые ракеты (скриншот youtube.com)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров"", - сообщили военные.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе атак крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено 00:27

Воздушные силы сообщили о движении ракеты "Калибр" с юга в направлении Херсонской области.

В 00:30 военные сообщили о группе ракет на юге Херсонской области, движущихся курсом на север.

Мониторинговые каналы сообщают о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Если вылет боевой, пуски ракет ожидаются примерно в 3:30 - 4:30, а вхождение ракет в воздушное пространство Украины - около 04:30 - 05:30.

Обновлено 00:34

Воздушные силы сообщили о движении "Калибров" в направлении Кривого Рога.

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Генштаба, с начала суток 23 апреля, на фронте было зафиксировано 124 боевых столкновения. Больше всего захватчики давят на Силы обороны в Донецкой и Курской областях.

Днем в среду, ВСУ атаковали ударными дронами завод по производству ударных БпЛА в Республике Татарстан. Повреждены цеха по финальному производству дронов.

Утром 23 апреля россияне ударили по автобусу с гражданскими людьми в городе Марганец Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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