Враг штурмует на четырех направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 23 апреля произошло 124 боевых столкновений. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском, Торецком, Лиманском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала этих суток захватчики нанесли один ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 74 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1128 дронов-камикадзе и совершили 4649 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении сегодня враг четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник проводил штурм позиций наших защитников в районе Загрызово.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.

Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка. Наши защитники успешно отбили 21 атаку, бои продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 349 оккупантов, 174 из них - безвозвратно. Также уничтожено семь единиц автомобильной техники, антенну БПЛА, 20 мотоциклов, пять БПЛА, наземный дрон и окопный РЭБ оккупантов. Кроме того, повреждены четыре единицы автомобильной техники, три мотоцикла, три пушки и два миномета захватчиков.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ривнополь и Новодаровка, еще одна атака противника продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой. Авиация противника нанесла удары КАБами по районам Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 23 штурмовые действия на позиции украинских подразделений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив при этом 30 управляемых бомб, и совершил 383 артиллерийских обстрела, 19 из которых - из реактивных систем залпового огня.