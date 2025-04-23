ua en ru
Ср, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Марганце уже более 50 пострадавших: власть объявила траур по жертвам

Среда 23 апреля 2025 19:44
UA EN RU
В Марганце уже более 50 пострадавших: власть объявила траур по жертвам Фото: в Марганце возросло количество пострадавших от обстрела 23 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня утром ударила по автобусу в Марганце. Количество пострадавших превысило 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"С сегодняшнего дня Марганец в трехдневном трауре. По людям, чью жизнь оборвали россияне - 9 невинных жертв. Давайте помнить", - написал Лысак.

По его данным, в Марганце пострадали 54 человека, 31 пациент все еще в больнице. Остальные лечатся амбулаторно.

Атака по Марганцу

Напомним, утром 23 апреля российская армия дроном атаковала автобус в котором находились работники местного предприятия в городе Марганец.

Сначала было известно о 7 погибших и 6 раненых, но впоследствии жертвами атаки стали уже 9 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел автобуса "абсолютно сознательным преступлением".

Как отметил Зеленский, такие российские удары по гражданским FPV-дронами, к сожалению, не являются редкостью.

"Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в громадах Днепропетровской области: Никополь и Марганец. Фактически ежедневно есть такие удары. Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским", - отметил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению