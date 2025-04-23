В Марганце уже более 50 пострадавших: власть объявила траур по жертвам

Российская армия сегодня утром ударила по автобусу в Марганце. Количество пострадавших превысило 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"С сегодняшнего дня Марганец в трехдневном трауре. По людям, чью жизнь оборвали россияне - 9 невинных жертв. Давайте помнить", - написал Лысак.

По его данным, в Марганце пострадали 54 человека, 31 пациент все еще в больнице. Остальные лечатся амбулаторно.

Атака по Марганцу

Напомним, утром 23 апреля российская армия дроном атаковала автобус в котором находились работники местного предприятия в городе Марганец.

Сначала было известно о 7 погибших и 6 раненых, но впоследствии жертвами атаки стали уже 9 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел автобуса "абсолютно сознательным преступлением".

Как отметил Зеленский, такие российские удары по гражданским FPV-дронами, к сожалению, не являются редкостью.

"Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в громадах Днепропетровской области: Никополь и Марганец. Фактически ежедневно есть такие удары. Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским", - отметил он.