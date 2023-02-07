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Волна фейков. В еще одной стране рассылают фальшивые письма об украинцах

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Вторник 07 февраля 2023 16:32
Волна фейков. В еще одной стране рассылают фальшивые письма об украинцах Фото: Украинцы в Британии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Британии начали рассылать фейковые письма для сбора данных об украинских беженцах. Хозяев просят сообщать информацию об украинцах, живущих в них.

Власти заявили, что письма на правительственных бланках являются подделкой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в письме от 30 января 2023 года, которое получают британцы, используется логотип Департамента по делам общин и местного самоуправления Великобритании (DLUHC) и якобы стоит подпись его руководителя Майкла Гоува.

Сообщение адресовано принимающим семьям – от них требуется поделиться личной информацией об украинских беженцах. Якобы согласно запросам посольства Украины в Великобритании получатель должен передать личные данные любых украинских гостей мужского пола и тех, кто старше 18 лет.

В письме также говорится, что беженцам необходимо посетить посольство для уточнения персональных данных.

Волна фейков. В еще одной стране рассылают фальшивые письма об украинцахФото: Фейковые письма рассылают принимающим семьям (gettyimages.com)

В ответ на это в департаменте заявили, что письмо является подделкой. Текст также содержит орфографические и грамматические ошибки и неправильный адрес электронной почты.

"Нам известно о фальшивых письмах хозяевам Homes for Ukraine, которые распространяются в социальных сетях. Это не из департамента. Для получения дополнительной информации о том, как мы храним и собираем данные, посетите сайт ", – отмечается в Twitter департамента.

Кроме орфографических ошибок, в письме указан контактный электронный адрес, которого не существует.

Подобное сфабрикованное письмо, которое распростанялось в Литве, было опровергнуто.

Напомним, мы писали, что в Польше предупреждают о фейках РФ против украинцев.

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