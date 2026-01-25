Многоквартирный дом пострадал от артиллерии россиян в Никополе: ОВА показала кадры

Россияне около полуночи из тяжелой артиллерии ударили по Никополю. В результате удара повреждены многоквартирный дом и газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу в Telegram.

"Разбиты 3 хозяйственные постройки и 40 солнечных панелей. Зацепило линии электропередач и газопроводы. Повсюду обошлось без пострадавших, - добавил Ганжа.

Он уточнил, что из перечня разрушений - уничтожен частный дом и еще 11 поврежденных.

"Изуродованный инфраструктурный объект. Также там специалисты завершили обследование территорий после предыдущих обстрелов. Зафиксировали разрушения в одном из населенных пунктов", - написал глава ОВА.

Кроме повреждения многоквартирного дома в Никополе, на Червоногригорьевскую громаду противник направил дроны.

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, на днях в Днепре во время очередной вражеской атаки было зафиксировано попадание в жилой сектор. В многоэтажке горели две квартиры.

Отметим, что в январе 2026 года российские войска усилили обстрелы Днепра, целясь в критическую и гражданскую инфраструктуру. Страдает от вражеских обстрелов и область, в результате чего были зафиксированы ранения среди гражданских и погибших.