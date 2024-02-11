Ночная атака "Шахедами": в Днепропетровской области обломками ранен мужчина

Прошлой ночью противник атаковал страну ударными дронами "Шахед". Над Днепровским районом Днепропетровской области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"В результате падения обломков произошел пожар. 39-летний мужчина получил не критические ранения. Ему назначено домашнее лечение", - отметил Лукашук.

Он также добавил, что за ночь оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Никопольский район и выпустили около десятка снарядов.

"Били по Мировской и Марганецкой громадам. В последней повреждены два частных дома, газопровод и заборы. К счастью, обошлось без пострадавших", - отмечается в сообщении.

Ночная атака "Шахедами"

В ночь на воскресенье, 11 февраля, российский агрессор атаковал нашу страну ударными дронами типа "Шахед" из районов Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Противник запускал БпЛА несколькими группами и в несколько волн. Дроны меняли курс и летели в воздушном пространстве девятерых областей. Силы ПВО сбили 40 из 45 запущенных дронов.

В частности, в южных областях были уничтожены 26 "Шахедов", из которых только 18 - в Николаевской области.

Также силы ПВО также уничтожили все дроны, атаковавшие Киев и область.

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