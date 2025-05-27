Россияне запустили несколько групп "Шахедов" по Украине: где угроза ударов

Военные информировали о проникновении ударных беспилотников врага в воздушное пространство Украины еще в 22:46, когда было зафиксировано движение группы дронов-камикадзе через Сумскую область в сторону Полтавской области.

Позже в Воздушных силах рассказали, что также группа ударных беспилотников противника курсирует через территорию Харьковской области.

По состоянию на 23:10 фиксировалось движение российских БПЛА в направлении Миргорода. А еще военные рассказали, что несколько новых групп "Шахедов" через Донецкую область двигались в сторону Днепропетровской области.

Маневрирование "Шахедов"

В Воздушных силах в 23:52 обновили данные о движении дронов-камикадзе врага, и сообщили, что:

БПЛА противника наблюдается в Днепропетровской области, и движется мимо Синельниково курсом на запад,

в Полтавской области вражеские дроны движутся в сторону Кременчуга.

Представители власти областей, где была объявлена воздушная тревога, призвали местных жителей находиться в укрытиях, соблюдать правило "двух стен", и информ-тишины.