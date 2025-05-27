Как изменились вражеские обстрелы "Шахедами": Игнат объяснил тактику россиян
Во время обстрелов Украины россияне меняют тактику запуска беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), чтобы попытаться обойти противовоздушную оборону (ПВО).
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам".
"Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БпЛА и пытаются пускать их на больших высотах - более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект", - рассказал Игнат.
По его словам, на такой высоте "Шахеды" становятся более видными для радаров Сил обороны, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.
Другая же тенденция, как пояснил Игнат, заключается в том, что враг устраивает групповые налеты дронов на один населенный пункт или объект.
Кроме того, вместе с "Шахедами" запускается значительная часть дронов-имитаторов без боезаряда - "Пародия", чтобы попытаться усилить нагрузку на ПВО. Например, во время последних атак, пропорция между ударными дронами и ложными составляла 60 (настоящих) на 40 (ложных).
Обстрелы Украины
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам Украины. Под удар попадает часто гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
Для атак враг применяет дроны, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и ракеты различных типов. К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 27 мая враг запустил 60 дронов с пяти направлений.
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