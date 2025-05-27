Росіяни запустили декілька груп "Шахедів" по Україні: де загроза ударів

Російські загарбники ввечері 27 травня запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе. Через загрозу ворожих атак у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Повітряні сили ЗСУ.
Військові інформували про проникнення ударних безпілотників ворога у повітряний простір України ще о 22:46, коли був зафіксований рух групи дронів-камікадзе через Сумську область у бік Полтавської області.
Пізніше у Повітряних силах розповіли, що також група ударних безпілотників противника курсує через територію Харківської області.
Станом на 23:10 фіксувався рух російських БПЛА у напрямку Миргорода. А ще військові розповіли, що декілька нових груп "Шахедів" через Донецьку область рухалися у бік Дніпропетровської області.
У Повітряних силах о 23:52 оновили дані щодо руху дронів-камікадзе ворога, та поінформували, що:
Представники влади областей, де була оголошена повітряна тривога, закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях, дотримуватися правила щодо "двох стін", та інформ-тиші.
Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що під час обстрілів України росіяни змінюють тактику запуску дронів-камікадзе, щоб спробувати обійти протиповітряну оборону.
Додамо, Ігнат також допускає посилення російських дронових атак по Україні, та зауважує, що тенденція ударів "Шахедами" йде до збільшення.
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