Росіяни запустили декілька груп "Шахедів" по Україні: де загроза ударів

Військові інформували про проникнення ударних безпілотників ворога у повітряний простір України ще о 22:46, коли був зафіксований рух групи дронів-камікадзе через Сумську область у бік Полтавської області.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що також група ударних безпілотників противника курсує через територію Харківської області.

Станом на 23:10 фіксувався рух російських БПЛА у напрямку Миргорода. А ще військові розповіли, що декілька нових груп "Шахедів" через Донецьку область рухалися у бік Дніпропетровської області.

Маневрування "Шахедів"

У Повітряних силах о 23:52 оновили дані щодо руху дронів-камікадзе ворога, та поінформували, що:

БПЛА противника спостерігається у Дніпропетровській області, та рухається повз Синельникове курсом на захід,

у Полтавській області ворожі дрони рухаються у бік Кременчука.

Представники влади областей, де була оголошена повітряна тривога, закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях, дотримуватися правила щодо "двох стін", та інформ-тиші.