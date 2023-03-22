ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне запускали "Шахеды" из Брянской области. Воздушные силы рассказали детали атаки

Новина українською →
Киев, Среда 22 марта 2023 08:48
Россияне запускали "Шахеды" из Брянской области. Воздушные силы рассказали детали атаки Фото: россияне ночью запускали "Шахеды" из Брянской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Этой ночью российские войска атаковали Украину 21 дроном "Шахед", из которых 16 были сбиты украинскими силами ПВО. Противник запускал БПЛА с севера - Брянская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 22 марта 2023 года около 23:30 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131. В целом зафиксированы пуски 21 вражеского БПЛА с северного направления (Брянская область РФ)", - говорится в сообщении.

Указано, что силами и средствами Воздушных Сил ВСУ и других составляющих сил обороны Украины было уничтожено 16 из 21 ударных БПЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, сегодня ночью РФ ночью атаковала Украину иранскими "Шахедами". В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры в Житомирской области.

Добавим, также во время атаки дронами в Киевской области был поврежден гражданский объект, начался пожар. Три человека погибли, 7 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Вооруженные силы Украины ПВО Воздушные силы Украины Брянская область
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина