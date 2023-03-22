Россияне запускали "Шахеды" из Брянской области. Воздушные силы рассказали детали атаки

Этой ночью российские войска атаковали Украину 21 дроном "Шахед", из которых 16 были сбиты украинскими силами ПВО. Противник запускал БПЛА с севера - Брянская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 22 марта 2023 года около 23:30 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131. В целом зафиксированы пуски 21 вражеского БПЛА с северного направления (Брянская область РФ)", - говорится в сообщении.

Указано, что силами и средствами Воздушных Сил ВСУ и других составляющих сил обороны Украины было уничтожено 16 из 21 ударных БПЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, сегодня ночью РФ ночью атаковала Украину иранскими "Шахедами". В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры в Житомирской области.

Добавим, также во время атаки дронами в Киевской области был поврежден гражданский объект, начался пожар. Три человека погибли, 7 человек получили ранения.

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